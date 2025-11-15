Pallavolo B2 femminile, Melilli Volley vince a fatica

Melilli Volley 3

Panormus Terrasini 1

Melilli Volley: Barbagallo, Matrullo ne, Minervini 4, Lena 6, Ba 17, Miceli ne, Lucescul 8, Vescovo 4, Ferrarini 19, Sassanelli 8. All. Scandurra.

Panormus Terrasini: Tutone 8, Lo Dico, Andreula 8, Campagna, Corpora, Levantino 1, Iezzi 3, Mancuso, Sindoni, Bruno 12, Biccheri, Cangialosi 12. All. Pirrotta

Arbitri: Vera D’Avola di Comiso e Martina Rossino di Modica

Parziali: 19-25, 25-20, 25-16, 25-17

Primo set sbiadito, secondo tra luci e ombre, terzo e quarto a senso unico. Melilli Volley batte in casa Terrasini, conquistando la quarta vittoria consecutiva, la quinta su 6 partite disputate. Approccio al match da dimenticare, poi la reazione d’orgoglio delle neroverdi, che portano a casa l’intera posta in palio.

Coach Luca Scandurra deve fare a meno della febbricitante Veronica Silvestre e cambia qualcosa nello starting six rispetto alle precedenti partite. Tra le titolari ci sono infatti Aurora Vescovo e Sara Sassanelli, mentre Federica Matrullo parte dalla panchina. Primo set da dimenticare. Melilli Volley sbaglia di tutto e di più non entrando mentalmente nel match. Dall’altra parte, alle ospiti riesce tutto bene. Ultimo vantaggio neroverde sull’8-7. Terrasini mette la freccia, totalizzando 5 punti consecutivi e incrementando il distacco fino al 18-12. Errori grossolani in tutti i fondamentali da parte della squadra neroverde e a nulla servono i time out chiamati dall’allenatore. Le ospiti si aggiudicano il primo set 25-19.

Il secondo comincia peggio per le padrone di casa, sotto prima 5-2, poi 8-5. Ferrarini prova a suonare la carica, mettendo a terra tre palloni di fila. Parità fino al 12-12, poi ancora qualche momento di sbandamento delle locali ma, sul 13-16, scatta la rimonta e la partita assume un’altra fisionomia. Le ospiti sbagliano in battuta e, dall’altra parte, comincia il lungo ciclo da fondo campo di Raffaella Minervini con ace e altre battute che mettono in difficoltà la ricezione ospite, favorendo gli attacchi vincenti delle locali. Ferrarini ha la mano calda, il muro comincia a dare i suoi frutti e Melilli gira la partita a suo favore, con un parziale di 7-0 che porta il punteggio sul 20-16. L’attaccante ex Monopoli è scatenata e l’errore al servizio di Minervini è ininfluente, visto il punteggio di 21-17. Lena, Lucescul e un’ingenuità di Andreula consentono a Melilli Volley di uscire da una situazione fastidiosa e di rimettere in piedi una partita che era diventata più complicata del previsto. Il set si chiude 25-20.

Nel terzo parziale vengono fuori i veri valori delle due squadre. Melilli Volley ha una marcia decisamente diversa, attacca a pieni giri e, per un volenteroso Terrasini, diventa molto difficile rimanere agganciato al match. La fuga verso la vittoria comincia sull’8-6 quando Ba, Lucescul, Ferrarini e Lena mettono a terra la palla da ogni posizione. L’errore in battuta di Tutone manda le squadre sul 24-16, Lucescul firma il venticinquesimo punto. Melilli è padrona del match. A fornire il suo contributo, nel quarto parziale, anche Sara Sassanelli, specie in battuta (con ace pesanti). Ba sorprende la difesa avversaria, indirizzando la sfera all’incrocio delle linee. Lena chiude la partita con una bella schiacciata. Finisce 25-17. Altri tre punti per Melilli, che festeggia con i propri tifosi, anche stavolta particolarmente calorosi. Vittoria importante per rimanere nelle zone alte della classifica.