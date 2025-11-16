Pallanuoto, l'Ortigia sconfitta alla "Caldarella" da Salerno. Piccardo: abbiamo sbagliato l'approccio al match

C.C. ORTIGIA 1928 - RN NUOTO SALERNO 11-13 (1-4, 5-3, 1-4, 4-2)

C.C. Ortigia 1928: Ruggiero, G. Rossi, Trimarchi 1, Baksa 3, Di Luciano (Cap), Torrisi, Tringali Capuano 1, Carnesecchi 1, Radic 5, Marangolo, Aranyi, Giribaldi, Valenza, Scordo. Allenatore: Stefano Piccardo

RN Nuoto Salerno: Milione, Sifanno 1, De Simone, M. Fortunato 1, Agulha De Freitas 4, Gallozzi 1, A. Fortunato 2, Araki, Do Carmo 1, Parrilli, Privitera 3, Pica (Cap), Vassallo, De Feo, Pierno. Allenatore: Christian Presciutti

Arbitri: Daniele Bianco (Rapallo, GE) e Marco Ercoli (Montelparo, FM)

Superiorità numeriche: ORT: 4/13 + 3 rig. SAL: 6/15 + 5 rig. Espulsioni definitive: Privitera (S) nel 2° tempo e Aranyi (O) nel 3° per brutalità; Baksa (O) nel 3° tempo, Carnesecchi (O), Giribaldi (O), M. Fortunato (S) e Sifanno (S) nel 4° per limite di falli

La “Caldarella” continua ad essere un tabù per l’Ortigia, che viene sconfitta 13-11 dalla Rari Nantes Salerno al termine di una gara durissima e intensa. I biancoverdi sbagliano l’approccio al match, subendo la migliore organizzazione dei campani, andando sotto per quattro a zero e riuscendo a trovare il primo gol solo dopo quasi otto minuti. La squadra di Piccardo, attesa da una risposta di carattere, è rimasta invece impigliata nella densità del gioco avversario e nei tanti errori individuali che, in una partita complessa, con tante espulsioni, tanti rigori e una brutalità per parte (che ha permesso a entrambe di giocare quattro minuti in superiorità numerica), pesano molto. L’Ortigia ha faticato parecchio, anche nell’uomo in più, apparendo contratta e imprecisa e non riuscendo mai a portare la gara dalla propria parte. Il pareggio di Trimarchi, a meno di due minuti dall’intervallo lungo, sembrava aver finalmente completato la rimonta e, invece, è stato solo un lampo, perché i salernitani sono stati bravi a riportarsi subito in vantaggio e, poi, nel terzo tempo, a segnare l’allungo decisivo. I biancoverdi, grazie ai gol di Radic, hanno provato a riavvicinarsi nell’ultimo quarto, ma la squadra di Presciutti è riuscita a mantenersi a distanza di sicurezza. L’Ortigia resta penultima, a due punti dalla Canottieri Napoli, terzultima, e a quattro da Telimar e De Akker, quartultime.

Nel dopo partita, coach Stefano Piccardo commenta così la prova dei suoi: “Direi che oggi abbiamo avuto un approccio disastroso, prendendo subito un parziale di quattro a zero. Poi, la gara l’abbiamo ripresa, però ci sono stati tanti errori individuali da parte dei miei giocatori, che ci hanno portato a prendere un altro gap importante. Dal 7-6 per loro non siamo più stati realmente dentro il match. Abbiamo preso decisioni sbagliate, commesso errori singoli ed errori di gioco nella fase a uomo in più. La differenza, secondo me, sta tutta nel fatto che, nei quattro minuti in superiorità, abbiamo subito quattro espulsioni e un rigore, creando poco e prendendo una sola espulsione a favore. Questo è stato decisivo, a maggior ragione in un momento non facile come quello che stiamo vivendo”.

Il tecnico biancoverde pone l’accento sulla nuova dimensione alla quale l’Ortigia deve adattarsi: “Dobbiamo avere ben chiare quelle che sono le qualità della squadra. Quest’anno, se noi ci salveremo ai play-out, sarà un’impresa che avranno compiuto questi ragazzi. La nostra qualità è questa, perché se dopo due o tre partite facciamo ancora fatica, allora dobbiamo renderci conto che bisogna lavorare per cercare di tirare fuori il meglio da noi. Sono cicli che cominciano, finiscono, ricominciano. Io l’ho detto a inizio anno: se ci salveremo, ci salveremo all’ultima giornata”.