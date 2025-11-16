Morto l'ex senatore messinese Francesco Cimino: aveva 92 anni

Morto l'ex senatore Francesco Cimino. Dirigente del PSI, fu anche sottosegretario all'Agricoltura. Aveva 92 anni. Figura di primo piano del socialismo riformista e autentico punto di riferimento per il territorio messinese e per l'intera area dei Nebrodi, era nato a Patti, il 15 gennaio 1933.

"Nel corso delle sue tre legislature a Palazzo Madama, dopo un'elezione al Parlamento che ha coronato una lunga attività al servizio delle istituzioni, il compagno Ciccio Cimino - ricorda Antonio Matasso, segretario regionale dei socialisti democratici di SD -, ha offerto il suo sempre autorevole contributo all'attività del Senato della Repubblica e al governo nazionale, rappresentando con equilibrio e competenza le istanze del Mezzogiorno e impegnandosi per politiche di sviluppo realmente attente ai bisogni delle comunità locali. Nel Partito Socialista Italiano - aggiunge Matasso - è stato protagonista di una stagione politica contraddistinta da apertura, dialogo e spirito riformista, incarnando profondamente i valori della solidarietà e della giustizia sociale. Aveva iniziato la militanza nella corrente di Riccardo Lombardi, per poi legarsi al gruppo di Francesco De Martino e infine trovare una fortissima sintonia con Bettino Craxi, che portò a San Fratello, paese di origine della famiglia del segretario nazionale del PSI e presidente del Consiglio".

I rapporti con Craxi risalivano ai tempi della goliardia universitaria, in cui il futuro senatore Cimino si distinse come leader dell'Unione Goliardica Italiana (UGI), organizzazione della quale fu il punto di riferimento nell'Ateneo di Messina insieme a Giuseppe Loteta, poi divenuto noto come giornalista de "Il Messaggero".

I funerali si terranno nel pomeriggio, alle ore 15.30, nel piazzale del Cimitero comunale di Patti, in provincia di Messina.