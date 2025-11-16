Incidente autonomo a Roccalumera: 5 ragazzi feriti

Cinque giovani sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un incidente autonomo avvenuto la scorsa notte sul lungomare Cristoforo Colombo a Roccalumera, paese in provincia di Messina. Una Renault Clio con a bordo cinque ragazzi è sbandata in una semicurva finendo contro alcune auto in sosta e terminando la corsa sul marciapiede. Il passeggero anteriore, un 16enne, è stato trasferito in ambulanza al reparto di rianimazione al Policlinico di Messina. In corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri.