Allaccio abusivo alla rete Enel alla Playa, tre donne denunciate a Catania

Strada per Floridia, adesso spuntano pure i materassi sulla carreggiata
CronacaSiracusa

Sono esasperati i residenti della strada per Floridia, lungo la Staale 124 a pochi chilometri dal centro abitato. La discarica che si è formata da alcuni mesi non soltanto non viene rimossa, ma non è neppure attenzionata. La manutenzione dell'arteria dovrebbe toccare all'Anas, ma gli operai nonostante siano a conoscenza, glissano. Così come la polizia municipale di Floridia ( il Comune non ha competenze), nè tantomento la polizia provinciale, al servizio di un Ente che si sta rivelando inutile e costoso. Oltre ai rifiuti di ogni genere, pure scarti di amianto, la notte scorsa è stato abbandonato sulla carreggiata un materasso matrimoniale. Un ostacolo pericoloso soprattutto per gli automobilisti che transitano la sera in una strada completamente al buio. I residenti contro questo malcostume, nei prossimi giorni presenteranno un esposto in Procura. Oltre all'incolumità personale, il rischio è di natura igienico - sanitario. Al di là delle competenze, qualcuno deve assumersi le responsabilità di questo scempio ambientale.

