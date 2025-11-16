Agrigento, l'Efebo d'oro assegnato a 'Love me tender'

Va a "Love me tender" di Anna Cazenave Cambet (Francia, 2025) il premio Efebo d'oro per il miglior film tratto da un'opera letteraria della 47esima edizione del Film Festival. Ad assegnare il premio la giuria composta da Alessia Cervini (docente ordinaria di Storia de lCinema, Università di Palermo), Egle Palazzolo (giornalista e scrittrice) e Evelina Santangelo (scrittrice e traduttrice), che ha motivato: "Per l'intensità di una storia, che attraverso l'esistenza della protagonista fuori dalle norme socialmente condivise, offre lo spaccato di una mentalità ancora radicata nella società occidentale: un'idea precisa di maternità e di decoro che arriva addirittura a compromettere il diritto a poter vedere un figlio, vivergli accanto, aiutarlo a crescere. Molto convincente è poi il profilo umano della protagonista, interpretato in maniera eccellente da Vicky Krieps, complesso, sfaccettato e in evoluzione fino alla scelta finale che è un inno sommesso e pensoso alla libertà vitale dell'autodeterminazione".La 47a edizione dell'Efebo d'oro film festival dopo aver celebrato le sue origini tornando ad Agrigento in occasione di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, proseguirà la sua programmazione a Palermo dal 26 al 30 novembre ai Cantieri Culturali alla Zisa per continuare a festeggiare insieme il cinema, la memoria e le nuove prospettive d'autore.