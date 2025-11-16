Affluenza da record per campagna vaccinale dell'Asp di Palermo

Altissima affluenza negli ambulatori mobili in Piazza Castelnuovo e nei centri di città e provincia in occasione delle iniziative organizzate dall'Asp di Palermo nella giornata dell'Influ Day regionale. Sono state complessivamente 483 le dosi somministrate. In particolare, l'evento organizzato a piazza Castelnuovo, all'interno dell'EXPO della Maratona, è stato pensato per facilitare l'accesso alla vaccinazione e per intercettare segmenti di popolazione non sempre raggiunti dai canali tradizionali.Gli ambulatori hanno operato con personale del Dipartimento di prevenzione: infermieri e medici impegnati nella somministrazione e nella consulenza sulle vaccinazioni.L'iniziativa rientra nella più ampia campagna promossadall'azienda per la stagione influenzale e conferma la strategiadell'Asp volta a portare i servizi di prevenzione direttamente nei luoghi di aggregazione."La risposta dei cittadini è stata evidente e per noi estremamente significativa - ha detto il direttore sanitariodell'ASP di Palermo, Antonino Levita - la prevenzione funziona quando è accessibile e organizzata in modo capillare. L'azienda continua a lavorare per garantire dosi e punti di somministrazione diffusi sul territorio: fino ad oggi abbiamo distribuito oltre 245.000 dosi ai nostri centri, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, e proseguiremo con ulteriori iniziative per favorire la vaccinazione delle categorie più fragili". L'Asp ricorda che la campagna antinfluenzale prosegue su scala provinciale con centri vaccinali fissi, ambulatori mobili egiornate dedicate nel corso delle prossime settimane.L'obiettivo è favorire la massima copertura possibile, inparticolare tra anziani, persone con patologie croniche, donne in gravidanza e tutti i soggetti a rischio.