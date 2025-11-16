Allaccio abusivo alla rete Enel alla Playa, tre donne denunciate a Catania

Contrasto all’illegalità diffusa con l’obiettivo di incrementare la sicurezza reale e percepita dai cittadini rappresenta il focus dell’attività messa in atto dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante in via Plaia, confine meridionale della città con le periferie, che ingloba, appunto, anche il porto del capoluogo etneo. I militari dell’Arma, con la collaborazione del personale tecnico della società elettrica Enel, hanno accertato che in un palazzo ubicato nella predetta strada, tre donne residenti nello stabile non pagavano alcuna bolletta per la fornitura di energia elettrica, perché avevano effettuato un allaccio diretto alla rete pubblica. In particolare, nel primo pomeriggio, i Carabinieri sono entrati per ispezionare i contatori e, seguendo i cavi di derivazione della corrente elettrica, i tecnici della società E- Distribuzione si sono accorti del “by pass”, effettuato mediante cavi di rame che collegavano direttamente i contatori alla rete, permettendo a tre appartamenti di usufruire, in modo fraudolento, della corrente a “costo zero”. Per questo motivo, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, una 46enne, una 35enne ed una 31enne, tutte catanesi, sono state denunciate dai Carabinieri per “furto aggravato”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, e i cavi abusivi sono stati rimossi e sequestrati. Tali condotte, oltre ad essere illegali, sono un pericolo per l’incolumità pubblica, in quanto la manomissione degli impianti, nel caso dell’energia elettrica, mediante l’introduzione di un cavo per realizzare l’allaccio abusivo, esclude tutti i dispositivi antinfortunistici, con grave rischio di corto circuiti responsabili, talvolta, di vere e propri incendi. L’azienda, a seguito di tale condotte illecita, ha subito una notevole perdita economica, ancora in corso di quantificazione, il cui pagamento verrà presto richiesto alle tre denunciate.