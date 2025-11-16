Il Trapani si sveglia nel finale, lascia 3 punti al Potenza: la Salernitana torna capolista

Il Potenza supera il Trapani per 2 a 1 al termine di. una gara sofferta. E pure la gara non si era incanalata nel giusto binario.

Al settimo minuto passano in vantaggio i siciliani con Grandolfo che respinge la deviazione corta di Cucchietti sul tiro dal limite di Palmieri ma l’attaccante numero 39 era in fuorigioco, scelta arrivata dopo la richiesta di football video supporto giocata dalla panchina Trapanese. La replica del Potenza è di Siatounis con un tiro dal lato destro dell’area di rigore.

Al 12 Canotto è costretto a uscire per infortunio al suo posto Ciuferri.

Al 20’ dopo una fase confusa della gara ci prova Felippe per il Potenza, la conclusione del centrocampista brasiliano è il preludio al gol di Anatriello che arriva un minuto dopo. Grande responsabilità è di Palmieri che al limite dell’area temporeggia troppo permettendo ancora a Felippe di recuperare la sfera e di passarla all’attaccante numero sette che nel cuore dell’aere, completamente libero, ha tutto il tempo di appoggiarla in rete per il suo primo gol in stagione. Il più classico gol dell’ex dell’attaccante di proprietà del Bologna che nel girone di ritorno della passata stagione aveva indossato la casacca dei granata.

Il Potenza sulle ali dell’entusiasmo sembra essersi scrollato di dosso le difficoltà di questo periodo andando vicino al raddoppio al 26’ con un gran tiro di Siatounis che trova la reazione di Galeotti che devia in tuffo in corner. 35’ ancora Potenza in avanti questa volta con D’Auria che dal versante sinistro recupera la palla, la sua conclusione è una via di mezzo tra un tiro e un cross che si spegne sul fondo. 40’ bravo Cucchietti in uscita bassa su Fishnaller.

Al 40 si gioca ancora la card il Trapani per un presunto contatto al limite dell’area tra Bachini e Carriero, il direttore di gara dopo aver rivisto l’azione decreta la punizione e l’espulsione a Bachini per fallo da ultimo uomo, il calcio piazzato finisce sulla barriera ma Potenza costretto a giocare in dieci per il resto della gara.

Cambi a inizio ripresa per tutte e due le formazioni con Novella per D’Auria per il Potenza e Vazquez per Palmieri per gli ospiti

Al 47’ la prima occasione della ripresa è di marca rossoblù in contropiede con il tiro di Anatriello di molto largo.

50’ punizione per il Trapani dall’out di sinistra si occupa della battuta Giron ma devia di pugno in uscita Cucchietti.

Al 72’ raddoppia il Potenza in contropiede. È bravissimo Siatounis a recuperare la sfera al limite dell’area e a verticalizzare per Selleri, da questi a De Marco che da solo entra in area, dribbla Galetti e sigla anche lui la sua prima rete stagionale.

All’89 accorcia le distanze il Trapani, l’azione nasce ancora dall’out di sinistra con il cross di Celeghin, l rifelsso di Cucchietti è da grandissimo portiere super sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Negro ma la sfera resta li e Grandolfo di testa sigla il gol dell’2-1.

SERIE C - GIRONE C - 14^ GIORNATA - 16/11

Altamura - Salernitana 1-2

Benevento - Monopoli 3-1

Casarano - Catania 1-0 (ieri)

Casertana - Atalanta U23 rinviata

Crotone - Sorrento 3-1 (ieri)

Foggia - Cavese domani

Giugliano - Cerignola 0-1

Latina - Cosenza 0-1 (ieri)

Picerno - Siracusa 1-2 (ieri)

Potenza - Trapani 2-1

CLASSIFICA: Salernitana 30 punti; Benevento 29; Catania 28;

Cosenza 26; Monopoli 22; Crotone, Casarano 21; Casertana, Potenza 19; Atalanta U23, Trapani 17; Cerignola 16; Altamura, Giugliano, Cavese 15; Latina 14; Sorrento 13; Siracusa 12; Picerno, Foggia 10.

Atalanta U23 e Casertana una gara meno Trapani 8 punti di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - 15^ GIORNATA - 23/11

Catania - Latina

Cavese - Atalanta U23

Cerignola - Crotone

Cosenza - Benevento

Giugliano - Casarano

Monopoli - Picerno

Salernitana - Potenza

Siracusa - Altamura

Sorrento - Casertana

Trapani - Foggia