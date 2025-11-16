Tragedia sulla A18, scende dall'auto e viene investito: morto a San Gregorio

Tragedia questo pomeriggio intorno alle 15 sull'autostrada A18 Messina-Catania, sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo, a 500 metri di distanza dal casello di San Gregorio, per un incidente mortale. Un uomo di mezza età appena sceso dall'auto a causa di un pneumatico forato è stato investito da un'auto in transito e ha perso la vita. La salma è stata rimossa da poco e sul posto sono ancora presenti gli agenti della Polizia Stradale di Catania, di quella di Giardini Naxos e i tecnici del Consorzio Autostrade Siciliane per la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.