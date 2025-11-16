ou
ULTIME NOTIZIE

Giugliano, non sopporta le campane della Chiesa: va in parrocchia con un tamburo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Tragedia sulla A18, scende dall'auto e viene investito: morto a San Gregorio

Tragedia sulla A18, scende dall'auto e viene investito: morto a San Gregorio

CronacaCatania

Tragedia questo pomeriggio intorno alle 15 sull'autostrada A18 Messina-Catania, sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo, a 500 metri di distanza dal casello di San Gregorio, per un incidente mortale. Un uomo di mezza età appena sceso dall'auto a causa di un pneumatico forato è stato investito da un'auto in transito e ha perso la vita. La salma è stata rimossa da poco e sul posto sono ancora presenti gli agenti della Polizia Stradale di Catania, di quella di Giardini Naxos e i tecnici del Consorzio Autostrade Siciliane per la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.

Potrebbero Interessarti