Traffico intenso, lunghe code tra gli svincoli di Casteldaccia e Villabate

Per traffico intenso si registrano code tra gli svincoli di "Casteldaccia" e "Villabate", in corrispondenza del cantiere di Bagheria. Sul posto è già presente il personale Anas per fluidificare il traffico ed assistere gli utenti. Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro a Palermo, preferibilmente in tarda serata, per evitare il congestionamento dell'autostrada.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.