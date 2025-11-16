ou
ULTIME NOTIZIE

Giugliano, non sopporta le campane della Chiesa: va in parrocchia con un tamburo

Traffico intenso, lunghe code tra gli svincoli di Casteldaccia e Villabate

CronacaPalermo

Per traffico intenso si registrano code tra gli svincoli di "Casteldaccia" e "Villabate", in corrispondenza del cantiere di Bagheria. Sul posto è già presente il personale Anas per fluidificare il traffico ed assistere gli utenti. Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro a Palermo, preferibilmente in tarda serata, per evitare il congestionamento dell'autostrada.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

