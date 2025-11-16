Calcio, il Modica cala il tris alla Leonfortese: subito Savasta e doppietta di Belluso (3 a 0). Continua duello a distanza con l'Avola

Successo "comodo" del Modica a spese di una volenterosa Leonfortese che ha resistito appena 3 minuti: il tempo necessario a Savasta per un colpo di testa vincente su un invitante traversone. Al 24' ci pensa Belluso a trasformare un calcio di rigore concesso dall'arbitro per una spinta plateale ai danni di Asero che si apprestava a colpire di testa. Il primo tempo regala anche un palo colpito da Sangarè, ma poche emozioni, se si escludono, appunto, i due gol. Ad apertura di ripresa, cross in mezzo di Mollica che becca la torre di Savasta per Belluso, l’attaccante non ci pensa nemmeno un attimo e la mette dentro per la doppietta personale. Al 10’ ancora grande occasione per Savasta che si tuffa su un cross teso di Asero, l’attaccante non arriva per pochi millimetri a mettere dentro quello che sarebbe stato il poker modicano. Al 17’ sale in cattedra anche Intzidis, il difensore prova la replica del gol messo a segno in Coppa Italia contro l’Avola, questa volta però il pallone sfiora la traversa e finisce fuori. Due minuti più tardi c’è tempo per un’occasione ancora di Leonardi che da fuori prova un tiro che Romano manda in angolo con un gran gesto tecnico. Poi, il Modica comincia a pensare ai prossimi impegni, a cominciare dalla partita di ritorno dei quarti di Coppa Italia in programma mercoledì con la Messana, al Pietro Scollo, dopo lo zero a zero della gara di andata a Messina. Raciti manda in campo Bonanno e Torres ridisegnando l'attacco rossoblù, richiamando anche Sangarè e Savasta. Il Modica resta in cima alla classifica insieme all'Avola continuando nel duello a distanza con gli aretusei. Quella con la Leonfortese è stata la settima vittoria consecutiva del Modica.

MODICA - LEONFORTESE 3-0

Modica: Romano, Valenca, Sessa (36’ st Misseri), Asero, Belluso (18’ st Bonanno), Savasta (27’ st Torres), Mollica (27’ st Federico), Alioto, Sangare (18’ st Incatasciato), Intzidis, Cappello. Panchina: Truppo, Incatasciato, Brugaletta N., Misseri, Torregrossa, Calabrese, Salvatore, Torres, Bonanno. Allenatore: Filippo Raciti.

Leonfortese: Di Martino, Minolfi (14’ st La Rocca), Migneco (34’ st Bonanno), Diara, Russo, Popolo, Coco, Mendes, Palermo (1’ st Perri), Diomande (1’ st Leonardi), Bellomo P. (26’ st Ibarra) Panchina: Bellomo C., La Rocca, Perri, Napoli, Leonardi, Ibarra, Bonanno. Allenatore: Natale Serafino

Marcatori: 2’ pt Savasta (M), 24’ pt Belluso rig. (M), 4’ st Belluso (M)

Ammoniti: Valenca, Sangare, Federico (M), Minolfi, Migneco (L)