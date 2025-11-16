Con l'auto travolge pedoni e avventori di un bar: 4 feriti a Priolo

Grave incidente questa mattina in piazza Quattro Canti, a Priolo (Siracusa).

Sono almeno quattro i feriti, due dei quali in codice rosso. Un giovane, in condizioni critiche, è stato trasferito in elisoccorso a Catania, mentre gli altri sono stati portati all'ospedale Umberto I di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, un'auto avrebbe improvvisamente sbandato travolgendo pedoni e avventori seduti ai tavolini dei bar, per poi urtare almeno quattro vetture e terminare la corsa sul marciapiede dopo aver abbattuto arredi urbani.

Immediato l'intervento di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Polizia e carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere di video sorveglianza per stabilire le cause del sinistro.