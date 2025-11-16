Minacce all'avvocato della moglie, 40enne arrestato a Canicattì

Un quarantenne di Canicatti', gia' ai domiciliari, e' stato trasferito nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento in seguito all'aggravamento della misura cautelare. Il provvedimento e' stato disposto dalla Corte d'appello di Palermo dopo che l'uomo era stato denunciato dall'avvocato che assiste la moglie in un processo per maltrattamenti in famiglia. Per il canicattinese e' scattata l'accusa di minacce gravi, che ha portato alla revoca dei domiciliari e al suo trasferimento in cella.