Tennis a Solarino, Chiesa vince la finale contro Fiona Ganz

Un sorriso che mancava da tempo. Deborah Chiesa torna a vincere un titolo in singolare dopo otto anni, vincendo la Terranova Cup - ultimo appuntamento W15 di Solarino - con un doppio 6-4 sulla svizzera Fiona Ganz, al termine di un'ora e quarantadue minuti di gioco intenso ed equilibrato.

"Sono super contenta, ma anche distrutta dopo tre settimane di torneo - confessa l'azzurra - Ci tenevo tantissimo a vincere, dopo le due finali precedenti. Oggi sentivo che la partita poteva andare dalla mia parte: sul 5-2 ho avuto un po' di tensione e lei è stata brava a rientrare, succede a tutte. Sono felice di essere rimasta calma e, dopo tanti mesi, di aver portato a casa questa vittoria".