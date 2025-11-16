ou
Catanzaro prima città della Calabria per qualità della vita

Catanzaro prima città della Calabria per qualità della vita

Catanzaro è la città della Calabria in cui si registra la migliore qualità della vita.
Il capoluogo, infatti, occupa il 92mo posto nell'indagine annuale realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma e giunta alla 27ma edizione.
Catanzaro, comunque, perde due posti nella classifica, visto che lo scorso anno occupava la 90ma posizione.
Cosenza, pur attestandosi al 94mo posto, é la città che fa registrare la migliore performance, considerato che nel 2024 era in 104ema posizione.
Seguono Vibo Valentia, al 97mo posto (lo scorso anno era 94ma), Reggio Calabria al 105mo (106mo) e Crotone al 106mo (101mo).

