Incendio in una palazzina del Barese: evacuato lo stabile

Un intero stabile di via Casamassima a Capurso (Bari) è stato evacuato ed è al momento inaccessibile dopo che un incendio lo ha parzialmente danneggiato.

Le fiamme, sulla cui origine sono in corso accertamenti, sono divampate intorno alle 22 di ieri e ai vigili del fuoco sono servite quasi cinque ore per spegnerle.

Nessuno è rimasto ferito e le quattro persone che abitavano all'ultimo piano sono state messe in salvo. Sul posto sono intervenuti anche i responsabili del Comune.