Giornata dei poveri, pranzo solidale alla Caritas di Foggia

Circa 120 persone partecipano al pranzo per i poveri organizzato dalla Caritas diocesana insieme all'arcidiocesi di Foggia Bovino presso la parrocchia San Guglielmo e Pellegrino del capoluogo dauno in occasione della nona edizione della Giornata Mondiale dei Poveri.

"C'è molto da fare - ha detto monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia-Bovino -. L'ultimo dato Caritas uscito da poco dice che il 43% in più delle famiglie italiane è sulla soglia della povertà. La situazione è drammatica e noi lo sappiamo nella nostra provincia. Questo territorio precipita economicamente e noi dobbiamo fare interventi strutturali. Penso al tema dell'acqua, dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione.

Bisogna prendersi cura delle singole famiglie oltre che della macro economia. Tanti vengono da lontano e qui cercano un futuro migliore". "I poveri non sono solo stranieri - aggiunge l'arcivescovo - sono tanta gente di noi, delle nostre famiglie, tanti anziani con le pensioni minime, c'è tanto da fare. Tutti dobbiamo avere consapevolezza che c'è necessità di più giustizia sociale e solidarietà".

"Come Caritas diocesana- afferma Khady Sene, direttrice della Caritas diocesana di Foggia -, avendo il coordinamento anche delle Caritas parrocchiali ci rendiamo conto che i numeri delle persone in difficoltà sono aumentati. I bisogni sono tanti.

Anche famiglie giovani con diversi figli. E' un tema che stiamo affrontando cercando di far nascere progetti ad hoc che possano sia sostenere le Caritas parrocchiali, in modo da fare un lavoro di comunità con la Caritas diocesana".