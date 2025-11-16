ou
Giugliano, non sopporta le campane della Chiesa: va in parrocchia con un tamburo

Quelle campane suonate a festa nel giorno dedicato al Signore da tempo non le reggeva più.
E così un 67enne di Giugliano in Campania, nel Napoletano, stamattina ha pensato di recarsi nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in via Oasi, armato di tamburo per contrastare a suon di percussioni quei suoni per lui, che abita nelle vicinanze, diventati col tempo molesti.
L'uomo è entrato mentre era in corso la messa, ha suonato un po' col suo tamburo, e poi è andato via.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Ai militari il parroco ha detto che per ora non sembrerebbe intenzionato a sporgere denuncia. L'uomo è noto ai carabinieri e già in passato si sarebbe lamentato del rumore delle campane.

