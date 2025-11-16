ou
Volley Modica delude: KO con la capolista Castellana (1 a 3)

Floridia, trovato cadavere tra via Crispi e via Paolo VI: è Carmelo Assenza
CronacaSiracusa

Un uomo è stato trovato morto questa sera a Floridia, tra via Crispi e via Paolo VI. Si tratta di Carmelo Assenza. L'uomo è stato trovato cadavere davanti a un'agenzia scommesse, ma al momento non si conoscono le cause. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Floridia e le ambulanze del 118. I soccorritori arrivati sul posto hanno soltanto potuto constatare il decesso. Sono in corso indagini per accertare le cause della morte. Secondo quanto si apprende da fonti investigative si tratterebbe di morte naturale.

