Nessun giallo dietro la morte di Carmelo Assenza a Floridia, sequestrata la salma

Non ci sarebbe alcun giallo dietro la morte di Carmelo Assenza, 43 anni, di Floridia. Il condizionale è d'obbligo sulle cause del decesso, in quanto sono in corso verifiche da parte dei carabinieri della Tenenza. L'uomo è stato trovato ieri sera privo di vita all'interno di un bar - Centro scommesse tra via Crispi e Viale Paolo VI. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e alcune gazzelle dei carabinieri. Davanti al locale si è formato un capannello di curiosi che sono rimasti in viale Paolo VI fino a quando il cadavere è stato rimosso.

I militari dell' Arma hanno informato anche il pubblico ministero di turno per riferire sull'accaduto. A Floridia è pure arrivato il medico legale per una ispezione sommaria sul corpo di Carmelo Assenza. Anche questa mattina è stata ribadita l'ipotesi che si è trattato di morte naturale. Carmelo Assenza potrebbe essere stato colpito da infarto o da qualche altro malore che non gli ha dato scampo. Intanto l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma che in nottata è stata trasferita a Catania. Il magistrato potrebbe decidere nelle prossime ore se disporre o meno l'autopsia. La vittima era separato e padre di tre figli. Gli investigatori avrebbero sentito qualche testimone e sono al vaglio i filmati delle telecamere della zona. Carmelo Assenza pare che in passato abbia condotto una vita fuori dalla 'righe', un po'trasgressiva. Uno zio ed il papà nello scorso mese di agosto erano rimasti coinvolti in una vicenda di estorsioni e di turbativa d'asta in concorso.