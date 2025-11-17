ou
Controlli dei carabinieri nel Ragusano: denunciate quattro persone

Tragico destino per imprenditore agricolo di Siracusa ucciso sulla A18

CronacaSiracusa

Era di Siracusa la vittima dell'autostrada A18, Catania - Messina.
Salvatore Campisi 50 anni, è stato travolto da un'auto mentre si apprestava a sostituire un pneumatico dopo la foratura. La vittima si trovava nella corsia di emergenza nelle vicinanze del casello di San Gregorio ed aveva già avvertito la Polstrada ed il carroattrezzi. Un veicolo con alla guida un pensionato lo ha centrato in pieno e per Campisi non c'è stato nulla da fare. L'uomo, che era imprenditore agricolo, lascia la moglie e due figli.

