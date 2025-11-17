Delitto di Garlasco, Riesame di Brescia annulla ancora sequestro su Venditti

ou
Controlli dei carabinieri nel Ragusano: denunciate quattro persone

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato, su ricorso dell'avvocato Domenico Aiello, anche il secondo decreto di sequestro dei pm dei dispositivi, tra cui telefoni e pc, dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti indagato nel filone sul caso Garlasco che lo vede accusato di corruzione in atti giudiziari.
Un primo annullamento, sempre da parte dei giudici, risaliva al 17 ottobre dopo perquisizioni e sequestri del 26 settembre.
Un altro annullamento da parte del Riesame bresciano del decreto di sequestro degli stessi dispositivi aveva riguardato la tranche d'indagine su Venditti ed altri sul cosiddetto "sistema Pavia".

