ou
ULTIME NOTIZIE

Controlli dei carabinieri nel Ragusano: denunciate quattro persone

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Con un manchete rapinò supermercato: 20enne denunciato a Francofonte

Con un manchete rapinò supermercato: 20enne denunciato a Francofonte

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato in stato di libertà un 20enne per rapina. Le tempestive attività investigative poste in essere dai Carabinieri della locale Stazione hanno consentito, attraverso le informazioni acquisite, di identificare il 20enne quale autore della rapina commessa alle ore 19.30 circa del 12 novembre in danno di un supermercato di Francofonte: nella circostanza il giovane, a volto coperto e brandendo un machete, aveva minacciato una dipendente e si era impossessato di 370 euro presenti nella cassa. La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare.

Potrebbero Interessarti