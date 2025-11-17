Con un manchete rapinò supermercato: 20enne denunciato a Francofonte

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato in stato di libertà un 20enne per rapina. Le tempestive attività investigative poste in essere dai Carabinieri della locale Stazione hanno consentito, attraverso le informazioni acquisite, di identificare il 20enne quale autore della rapina commessa alle ore 19.30 circa del 12 novembre in danno di un supermercato di Francofonte: nella circostanza il giovane, a volto coperto e brandendo un machete, aveva minacciato una dipendente e si era impossessato di 370 euro presenti nella cassa. La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare.