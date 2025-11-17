“Io C’entro e dico la mia”: il PD di Ragusa rilancia la campagna sul centro storico

Dopo il lancio avvenuto il 28 settembre in occasione della Festa provinciale dell’Unità, il Partito Democratico di Ragusa annuncia la prosecuzione e il rafforzamento della campagna “Io C’entro – E dico la mia”, l’iniziativa dedicata all’ascolto dei cittadini e alla raccolta di proposte sul futuro del centro storico di Ragusa.

Da oggi si trovano in alcuni punti della città cartelloni pubblicitari che riportano la grafica ufficiale della campagna e un QR-Code attraverso cui i cittadini possono accedere direttamente al form di partecipazione sul sito del Partito Democratico di Ragusa.

“L’iniziativa “Io C’entro – E dico la mia” è nata per dare voce alle persone che vivono, lavorano o attraversano ogni giorno Ragusa superiore e Ibla – dichiara il segretario cittadino del PD, Riccardo Schininà – e la partecipazione registrata nelle prime settimane ci conferma che c’è un forte bisogno di confronto, ascolto e condivisione. Per questo abbiamo deciso di ampliare la campagna con nuovi strumenti, così da raggiungere ancora più cittadini”.

Oltre ai manifesti, è attiva una sezione dedicata su pdragusa.it, dove è possibile leggere la presentazione dell’iniziativa, compilare il form per segnalare problemi e proporre soluzioni, accedere al materiale informativo e consultare gli aggiornamenti.

Nella stessa pagina, inoltre, è possibile aderire formalmente alla campagna “Io C’entro”: l’adesione è rivolta a comitati formali e informali, associazioni culturali e sportive, realtà sociali, gruppi civici e organizzazioni che operano nei due centri storici della città, che intendono sostenere e partecipare al percorso di ascolto e confronto avviato dal Partito Democratico.

“Le sorti del centro storico riguardano tutta la città – conclude Schininà – e crediamo che per affrontarne le criticità serva un metodo diverso da quello adottato negli ultimi anni: niente slogan, niente scorciatoie, ma partecipazione vera, idee condivise e un impegno collettivo. Con i manifesti e la piattaforma online vogliamo dare a tutti la possibilità di contribuire in modo semplice e immediato”.