Modica, approvata la mozione simbolica sulla Palestina

I consiglieri comunali Neva Guccione e Giovanni Spadaro del Comune di Modica,

pur consapevoli dell’impossibilità di poter esporre la bandiera della Palestina sul

balcone del Palazzo comunale in base alla normativa vigente, hanno comunque

ritenuto importante portare la questione all’attenzione del Consiglio comunale per

dare voce alle legittime istanze di pace espresse da una parte significativa della

cittadinanza, anche attraverso le manifestazioni spontanee di studenti e cittadini

che si sono svolte in città.

I consiglieri ringraziano sentitamente i colleghi del Consiglio comunale, che hanno

approvato all’unanimità la mozione simbolica, nonché la sindaca Maria Monisteri

e la Giunta comunale per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nel condividere

lo spirito dell’iniziativa.

Tale gesto, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, rappresenta un segnale

forte e unitario: la pace è un bene comune, che trascende gli schieramenti politici e

unisce la comunità modicana nei valori universali di dialogo, solidarietà e rispetto

reciproco.