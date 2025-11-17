Calcio, Eccellenza: si è dimesso l'allenatore del Vittoria

Si è dimesso il tecnico del Vittoria, Giovanni Campanella. "La decisione - afferma una nota della dirigenza - è maturata al termine di un confronto schietto e rispettoso con la società, che ha scelto di accoglierle comprendendo le ragioni personali e professionali alla base della scelta. La società gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, umana e sportiva". Il Vittoria, sabato scorso, ha perso sul campo della Polisportiva Gioiosa.