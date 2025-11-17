Regione, Schifani: "Mai parlato di ingresso di Cateno De Luca in maggioranza"

"Non abbiamo mai parlato con Cateno De Luca di un suo ingresso in maggioranza. Lui sta svolgendo un ruolo autonomo, sta all'opposizione, una opposizione comunque costruttiva e non sfascista.

Ho avuto modo di conoscerlo in questi anni e ho visto che, aldilà della competizione, è un amministratore locale e regionale che conosce i conti. Non è all'ordine del giorno l'ingresso di De Luca né credo abbia mai dato segnali al sottoscritto di questa volontà". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, alla Tgr Sicilia dopo il vertice di maggioranza, riunito a Palazzo dei Normanni.