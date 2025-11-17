Trattore nel burrone, morto un operaio nel Crotonese

E' morto uno dei due operai di nazionalità pakistana che viaggiava sul trattore precipitato in un burrone profondo oltre cento metri in un'area agricola tra Pallagorio e la frazione "Zinga" di Casabona, nel Crotonese.

Nell'incidente era deceduto sul colpo il proprietario del trattore, Francesco Lamazza, di 78 anni.

Una terza persona, un altro operaio di nazionalità pakistana che si trovava anch'egli sullo stesso mezzo, é rimasto gravemente ferito ed é stato portato con l'elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

Lamazza stava raggiungendo un terreno di sua proprietà, in località "Gradea" di Pallagorio, dove, insieme ai due operai pakistani, avrebbe dovuto lavorare per la raccolta delle olive.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il trattore sarebbe precipitato nel burrone a causa di un cedimento verificatosi lungo la strada di campagna che i tre stano percorrendo.