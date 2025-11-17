Acate, la "Strada del vino" si rifà il look: 950.000 euro per la messa in sicurezza

La “Strada del Vino” di Acate, l’arteria a rischio idrogeologico , che scorre nelle contrade Biddine Soprana e Biddine Sottana, già Strada Consortile, (nella foto) è stata per tanto tempo “croce e delizia” degli operatori agricoli per il rischio idrogeologico e la sua impraticabilità. Tra breve, però, sarà messa in sicurezza grazie a un intervento di 950.000 euro, finanziato dal Ministero dell'Interno.

Ne dà notizia il sindaco Gianfranco Fidone: “I lavori – spiega - rappresentano una svolta importante per la mobilità, la sicurezza e la valorizzazione produttiva di questa zona strategica. Diamo concretezza a un'opera attesa e fondamentale per il nostro territorio. Questa strada non è solo un semplice collegamento viario, ma la linfa vitale di un distretto economico di rilevanza internazionale. Qui insistono alcune delle cantine più importanti d'Europa, aziende agricole leader nella produzione di uva da tavola e realtà che hanno fatto dell'enoturismo un vero e proprio volano di sviluppo”.

“I lavori, progettati con una forte impronta eco-compatibile ed ecosostenibile, prevedono una serie di interventi integrati come la tutela idrogeologica con opere per la raccolta e la regimentazione delle acque meteoriche, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica con materiali locali come pietrame e legname, per preservare il paesaggio. Sono previsti – continua il sindaco - i canali di drenaggio, gabbioni drenanti, pozzetti di raccolta e la sistemazione dei versanti. L'intervento comprende il completo rifacimento della pavimentazione, la sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale e l'installazione di guard-rail in legno, scelti per il loro minore impatto ambientale, in corrispondenza dei canali di attraversamento”.

“Abbiamo voluto proteggere e promuovere – conclude Fidone - le nostre produzioni di eccellenza, garantendo al contempo piena accessibilità e sicurezza per residenti, operatori e turisti. L'approccio ecosostenibile che abbiamo voluto è una scelta precisa in linea con l'identità di un territorio che basa la sua ricchezza sulla qualità dell'ambiente e dei suoi prodotti”.