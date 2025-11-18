E' morto a Floridia Italo Basso: per 10 anni fu al vertice dell'Usl 26

Ha pensato al suo lavoro, alla moglie ed alle 3 figlie ed ai suoi 4 nipoti, fino all'ultimo respiro. Non ce l'ha fatta, però a vincere la sua battaglia per la vita. Si è spento ieri alle 21,45 a Floridia, l'avvocato Italo Basso. Ha condiviso la sua lunga vita tra professione e politica, fino agli Anni Novanta. Il suo cuore, 'pazzarello' dopo una serie di vicissitudini non ha retto e lui che negli ultimi giorni ha lottato come un leone, alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca alle traversie della vita. Se n'è andato circondato dall'amore e dall'affetto della sua famiglia.

Italo Basso è stato un avvocato lavorista che per decenni ha assistito la Cisl. Tra gli Anni '70 e '90 è stato una colonna portante della Democrazia cristiana siracusana. Più volte consigliere provinciale ed assessore, nel 1965 fu anche commissario straordinario al Comune di Floridia. Italo Basso è stato pure al vertice per un decennio dell'Unità Sanitaria locale numero 26, quella di Siracusa ed anche insegnante di diritto al 'Rizza'. In quell'istituto esercitò anche il ruolo di preside facente funzione. Determinato e risoluto non scendeva mai a patti con i suoi avversari politici. In queste ore sono centinaia gli attestati di stima da parte di chi l'ha conosciuto che sta ricevendo la moglie, Maria Teresa Sturiale. Diceva sempre alle figlie Adelaide, Lucia e Alessandra che 'è il lavoro che garantisce libertà e indipendenza '. La Camera ardente per rendergli omaggio, è stata allestita in via Giusti 177 a Floridia (Onoranze funebri Lombardo), mentre i funerali verranno celebrati nella Chiesa di Santa Lucia (viale Vittorio Veneto - Floridia) mercoledì 19 novembre alle 15,30.