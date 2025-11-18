Siracusa, gli applicano braccialetto elettronico e scoprono armi: 3 denunce

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno denunciato tre persone (due donne ed un uomo) trovati in possesso di un fucile e di un revolver privo di matricola. Gli investigatori della Squadra Mobile, durante la notifica del divieto di avvicinamento con l’applicazione di un braccialetto elettronico a carico di un uomo di 42 anni, hanno scoperto episodi di minacce gravi rivolte dall’uomo alla moglie, 38enne, anche in presenza delle due figlie minori. Gli agenti, inoltre, hanno appreso che nella disponibilità dei tre potevano esserci delle armi non legalmente detenute. Le successive perquisizioni domiciliari effettuate, infatti, hanno consentito di rinvenire e sequestrare le armi.