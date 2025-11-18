ou
L'incidente mortale sul lavoro a Pozzallo, la Cgil: subito interventi su sicurezza



Catania, arrestato corriere della droga: in auto 35 chili di cocaina

CronacaCatania

Un corriere della droga, che trasportava con un Suv 35 chilogrammi di cocaina, è stato arrestato da militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza del capoluogo etneo durante un controllo all'imbocco della tangenziale di Catania, nella zona del casello autostradale di San Gregorio. La sostanza stupefacente, che era nascosta nei borsoni da viaggio dell'uomo, secondo stime degli investigatori, avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 7 milioni di euro. Il Gip, su richiesta della Procura di Catania, ha convalidato i sequestri della droga e del Suv e anche l'arresto dell'indagato, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere

