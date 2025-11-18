Università di Messina, laurea magistrale honoris causa a Paola Cortellesi

L'Università di Messina conferirà la laurea magistrale honoris causa in giurisprudenza all'attrice, sceneggiatrice e regista Paola Cortellesi. Il riconoscimento, deliberato all'unanimità dal senato accademico e successivamente approvato dal ministero dell'Università e della Ricerca, "nasce dalla volontà del dipartimento di giurisprudenza di valorizzare il contributo che l'artista ha saputo offrire al dibattito civile e culturale del Paese" e "in particolare, con il film C'è ancora domani, Paola Cortellesi ha affrontato con grande sensibilità temi centrali della storia repubblicana, mettendo in luce il rapporto tra diritto, società ed emancipazione femminile". La cerimonia è in programma il 27 novembre alle 11, nell'aula magna del rettorato, di Messina.