Pisa. Esplode cassaforte forzata con smerigliatrice, un ladro è morto l'altro è grave

Un ladro è morto e l'altro è in gravi condizioni all'ospedale - la prognosi è riservata - a causa dell'esplosione della cassaforte che stavano cercando di aprire con una smerigliatrice in un casolare disabitato nella provincia di Pisa. I carabinieri li hanno raggiunti in località Fornacette, in via della Botte, insieme ai vigili del Fuoco dopo la segnalazione di una residente al 112Nue per un boato. I due erano entrati nello stabile proprio per rubare la cassaforte che, però, conteneva diverse cartucce da caccia e vernice infiammabile. Nel forzarla con una smerigliatrice angolare hanno innescato un'esplosione che li ha gravemente ustionati in diverse parti del corpo. Entrambi sono stati portati al Centro Ustioni di Pisa, ma uno, 26 anni, è deceduto. L'altro è un 36enne ed è ricoverato in gravissimi condizioni. Indagano i carabinieri di Pontedera.