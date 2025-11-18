ou
Presentato al Bookcity di Milano il giallo thriller “Assurdo ma vero” di Valentina Raffa

Il giallo thriller paranormal siciliano “Assurdo ma vero” di Valentina Raffa è stato presentato al Long Song Books&Cafè di Milano nell’ambito del Bookcity. “Come nasce una storia. Dialogo tra autori” è stata una serata dedicata ai retroscena di “Assurdo ma vero” in un dialogo con altri autori della Bookabook e con la moderatrice Alice Faravelli, editor della casa editrice.
“Vedere il fervore culturale di Milano e, soprattutto, farne anche parte è stata un’esperienza molto bella – commenta la giornalista modicana -. è stata l'occasione di parlare del mio libro da un punto di vista inusuale, svelando alcune particolarità legate, ad esempio, alla stesura, che, come pure per il prossimo libro che è già in cantiere, è avvenuta di notte. Dopo una breve pausa ripartirò con nuove iniziative e progetti per portare in giro le investigazioni di Angel Messina”.

