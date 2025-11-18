ou
Siracusa, controlli a Ortigia: chiuso un locale con multe per 50.000 euro

Siracusa, controlli a Ortigia: chiuso un locale con multe per 50.000 euro

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa e del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, coadiuvati da personale dell’ASP, hanno sottoposto a controlli in materia igienico sanitaria e strutturale attività di ristorazione nell’isola di Ortigia. A conclusione dell’attività ispettiva per un’attività di ristorazione è stata disposta l’immediata chiusura essendo state rilevate gravi carenze igienico-sanitarie, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e la presenza di due lavoratori in nero. Il titolare dell’esercizio, un 58enne con precedenti penali, è stato denunciato e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 50.000 euro. Nel corso del controllo, all’interno degli spazi aperti al pubblico, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola clandestina con relative munizioni.

