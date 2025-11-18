Alberghiero di Bisacquino rappresenterà Italia a Instanbul

Docenti e studenti dell'indirizzo Alberghiero dell'Iss "Don Calogero Di Vincenti" di Bisacquino (Palermo) rappresenteranno l'Italia alla prossima 'Settimana della cucina Italiana nel mondo', evento promosso dal Liceo italiano Imi di Istanbul in programma da domani a venerdì.

Sono previste preparazioni gastronomiche da parte degli allievi e degustazioni di ricette tipiche della cucina mediterranea nell'ambito di una cena di gala che si terrà alla presenza delle rappresentanze italiane diplomatico-consolari in Turchia.

"È per noi un grande onore - dice il dirigente scolastico del "Di Vincenti" Giuseppe Zambito - potere rappresentare l'Italia in una iniziativa di così alto valore culturale e simbolico, e di farlo attraverso la cucina, uno straordinario veicolo di identità e dialogo.

I nostri studenti - aggiunge - avranno l'occasione di mettersi alla prova in un contesto internazionale, promuovendo il meglio della tradizione gastronomica siciliana e nazionale".

"La Settimana della cucina Italiana nel mondo - conclude il dirigente scolastico del Liceo Imi di Istanbul Giuseppe Finocchiaro, promotore dell'iniziativa, - è un'occasione non solo per celebrare l'eccellenza gastronomica italiana, ma anche per favorire l'incontro tra studenti di realtà diverse, creando connessioni che superano i confini geografici".