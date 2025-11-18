Ragusa Ibla, residenza universitaria Castillet: condizioni critiche e disagi

Stanze prive di servizi igienici funzionanti e pareti segnate da una quantità eccessiva di muffa: questa è la situazione attuale della residenza universitaria Castillet di Ragusa Ibla. Mentre l’Università di Catania si appresta ad attivare nuovi corsi di laurea nel ragusano - con il conseguente aumento degli iscritti nella sede di Ragusa - i posti letto disponibili per gli studenti fuori sede diminuiscono, anche a causa della caduta di calcinacci all’interno delle stanze. Si tratta di problemi più volte denunciati dalle rappresentanti degli studenti Ginevra Pistritto e Ludovica Guarnaccia, che finora non hanno però trovato alcuna soluzione. “I posti letto erano già pochi, solo 18 - affermano le due rappresentanti degli studenti - e alcune stanze sono state chiuse perché non sicure. Abbiamo sperato per anni che qualcosa si risolvesse, abbiamo ascoltato promesse non mantenute da parte dell’ERSU, ma ora non c’è più tempo”. Le due giovani segnalano anche le condizioni della cucina e della sala comune all’interno dello studentato: “Gli studenti non possono usare il frigorifero e la lavatrice perché fuori servizio e le piastre a induzione non sono sufficienti per la preparazione dei pasti. Nei mesi estivi, inoltre, la residenza diventa invivibile: i condizionatori non funzionano”. La richiesta di Pistritto e Guarnaccia è chiara: “Vogliamo che vengano avviati i lavori nel più breve tempo possibile, perché ogni studente ha il diritto di vivere e studiare in un luogo accogliente e dignitoso”.