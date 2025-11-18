ou
L'incidente mortale sul lavoro a Pozzallo, la Cgil: subito interventi su sicurezza



Comunicazioni illegali in carcere a Brucoli: inflitti 8 mesi

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato e associato alla Casa di Reclusione di Augusta – Brucoli (SR) un 38enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa. L’uomo, con precedenti penali e di polizia, è stato condannato a 8 mesi di reclusione per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione, commesso nel carcere di Augusta a giugno 2021.

