Comunicazioni illegali in carcere a Brucoli: inflitti 8 mesi

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato e associato alla Casa di Reclusione di Augusta – Brucoli (SR) un 38enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa. L’uomo, con precedenti penali e di polizia, è stato condannato a 8 mesi di reclusione per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione, commesso nel carcere di Augusta a giugno 2021.