Farinetti presenta ad Acireale il suo primo romanzo

Giovedì 20 novembre, alle ore 18.30 all’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici in via Marchese di Sangiuliano ad Acireale, Oscar Farinetti presenterà il suo primo romanzo “La regola del silenzio”.

Imprenditore di grande talento, autore di numerosi libri e saggi, nel suo esordio come romanziere, Oscar Farinetti sceglie di scavare dentro il cuore dell’amicizia, dell’ambizione, dell’amore.

Scandito in tre tempi, la giovinezza, il processo, il carcere, “La regola del silenzio” si legge come un thriller ma è anche una grande storia sul coraggio e la tenacia necessari per dare vita a una grande impresa. Al centro della scena un protagonista straordinario che, guidato dalla saggezza dei grandi scrittori di ogni tempo, trasforma la nostalgia di un passato che non può tornare in nuova energia per dare vita a un tempo tutto nuovo.

“Tutto ha origine dai sentimenti, che sorgono in noi e che, immersi nello scenario che ci circonda, generano i nostri pensieri: per prassi poetica collochiamo i primi nel cuore e i secondi nella testa”.

L’importante appuntamento in programma ad Acireale sarà un’occasione preziosa per dialogare con una delle voci più originali del panorama imprenditoriale e letterario italiano.

Nel corso della serata, Oscar Farinetti dialogherà con il giornalista Accursio Sabella.

Introdurrà l’incontro il deputato Ars Nicola D’Agostino. Per i saluti istituzionali interverranno il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e il presidente dell’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici Michelangelo Patanè.

La presentazione de “La regola del silenzio” rientra nel programma di eventi culturali, promossi dalla Città, dalla Regione e dall’Accademia con l’obiettivo di offrire occasioni importanti di confronto e stimolo per la tutta la comunità.