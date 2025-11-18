L'incidente mortale sul lavoro a Pozzallo, la Cgil: subito interventi su sicurezza

Incidente mortale sul lavoro a Pozzallo: la Fillea Cgil e la Cgil di Ragusa esprimono cordoglio e chiedono interventi immediati sulla sicurezza. La Cgil di Ragusa insieme alla categoria degli edili la Fillea, esprimono profondo cordoglio per la tragedia avvenuta ieri a Pozzallo, dove un operaio di 36 anni ha perso la vita durante il lavoro. Il giovane lascia la moglie e i figli, una famiglia distrutta da un evento che non dovrebbe mai accadere. «Un’altra tragedia, un altro operaicidio — dichiara Salvatore Tavolino, Segretario Generale della Fillea Cgil Ragusa —. Un ragazzo di appena 36 anni non tornerà più a casa ad abbracciare i suoi bambini e sua moglie. È impossibile rassegnarsi a queste morti. Ci chiediamo perché sia potuto succedere, perché ancora una volta qualcosa non abbia funzionato. I tanti perché divorano le nostre coscienze. Non si può parlare di fatalità: quando si muore sul lavoro, significa che una o più condizioni non hanno garantito sicurezza. E questi interrogativi devono avere risposte, subito». "L’Italia continua a registrare numeri drammatici: quasi quattro morti sul lavoro al giorno, duemila infortuni quotidiani, uno ogni cinquanta secondi. Dietro queste cifre ci sono persone, nomi, famiglie che non potranno più tornare alla loro normalità. L’edilizia è tra i settori più colpiti, mentre i dati continuano a mostrare un trend in crescita".