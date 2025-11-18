Mazara, mezzo di chilo di coca in casa durante una perquisizione

Aveva in casa mezzo chilo di cocaina un uomo arrestato dalla polizia a Mazara del Vallo. L'operazione delle forze dell'ordine, che ha fatto saltar fuori anche materiale per la suddivisione, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, e' avvenuta nella mattinata di sabato scorso con una perquizione nell'appartamento in cui l'uomo vive. Proseguono le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, per verificare la provenienza e la destinazione di una cosi' ingente quantita' di cocaina, verosimilmente diretta ad alimentare lo spaccio al dettaglio sul territorio mazarese.Se la sostanza stupefacente fosse stata immessa nel mercato illecito l'indagato avrebbe potuto ricavarne un profitto complessivo pari a circa 45.000 euro atteso che la cocaina viene abitualmente ceduta al prezzo di 100 euro al grammo.