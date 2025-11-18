ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, Coppa Italia: Modica e Messana si sfidano per un posto in semifinale. All'andata fu zero a zero

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Mazara, mezzo di chilo di coca in casa durante una perquisizione

Mazara, mezzo di chilo di coca in casa durante una perquisizione

CronacaTrapani

Aveva in casa mezzo chilo di cocaina un uomo arrestato dalla polizia a Mazara del Vallo. L'operazione delle forze dell'ordine, che ha fatto saltar fuori anche materiale per la suddivisione, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, e' avvenuta nella mattinata di sabato scorso con una perquizione nell'appartamento in cui l'uomo vive. Proseguono le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, per verificare la provenienza e la destinazione di una cosi' ingente quantita' di cocaina, verosimilmente diretta ad alimentare lo spaccio al dettaglio sul territorio mazarese.Se la sostanza stupefacente fosse stata immessa nel mercato illecito l'indagato avrebbe potuto ricavarne un profitto complessivo pari a circa 45.000 euro atteso che la cocaina viene abitualmente ceduta al prezzo di 100 euro al grammo.

Potrebbero Interessarti