Calcio, Coppa Italia: Modica e Messana si sfidano per un posto in semifinale. All'andata fu zero a zero

Corruzione, La Vardera (Controcorrente): "Schifani rimuova l'assessore Amata"

PoliticaPalermo

"Un governo che cade sempre più in basso: ieri Cuffaro e la Dc e oggi la richiesta di rinvio a giudizio dell'assessore al Turismo, Elvira Amata. Schifani ha scelto una squadra di governo che fa acqua da tutte le parti e adesso non ha altra scelta che rimuovere pure lei. Mi chiedo come un presidente della regione si ostini a continuare a governare in queste condizioni. Una richiesta di rinvio a giudizio per corruzione per l'Amata che con il suo assessorato ha la discrezionalità di stanziare dei fondi è una follia pura. Schifani abbia un sussulto di dignità, rimuova l'Amata immediatamente e si dimetta che i danni che ha fatto in questi ultimi tre anni sono enormi e non usi due pesi e due misure così come ha fatto con gli assessori dalla Dc, incredibilmente non indagati, faccia lo stesso con la Amata". A dirlo il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

