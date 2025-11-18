Fallito assalto con l'esplosivo alle Poste di Zia Lisa a Catania

Fallito assalto con esplosivo all'ufficio postale di via Zia Lisa, a Catania. E' accaduto la notte scorsa. Alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello Postamat nel tentativo di portare via il denaro contante, ma senza riuscirvi. Un'auto parcheggiata nelle vicinanze ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco, che si sono occupati dello spegnimento delle fiamme e della messa in sicurezza dell'area. Indagini sono in corso per dare un volto e un'identità ai malviventi.