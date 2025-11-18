ou
FdI attacca il Colle: 'Consiglieri contro Meloni? smentiscano'. La replica: 'Sconfina nel ridicolo'

Il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami chiede alla Presidenza della Repubblica di smentire una notizia pubblicata da 'La Verità' su 'Un piano del Quirinale per fermare la Meloni', dura la replica del Colle: 'Si sconfina nel ridicolo' Bignami ha chiesto una smentita sulla notizia secondo la quale consiglieri del capo dello Stato "auspicherebbero iniziative contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra, esprimendo altresì giudizi di inadeguatezza nei confronti dell'attuale maggioranza di governo".
"In particolare - ha aggiunto il capogruppo del partito della presidente del Consiglio - La Verità riferisce in maniera circostanziata di conversazioni in cui questa persona auspicherebbe la formazione di coalizioni alternative come 'una grande lista civica nazionale", con il dichiarato intento di impedire una vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche.
Progetti che si spingerebbero addirittura - sottolinea Bignami - ad auspicare un 'provvidenziale scossone' contro l'attuale governo".
"Confidiamo che queste ricostruzioni siano smentite senza indugio in ossequio al rispetto che si deve per l'importante ruolo ricoperto dovendone diversamente dedurne la fondatezza" è la richiesta di Bignami.

