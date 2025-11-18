Orrore in Tirolo, madre e figlia trovate morte nel congelatore

Orrore in Tirolo. Una donna siriana di 34 anni, che risultava dispersa dal luglio 2024, e la figlia, una bambina di dieci anni, sono state trovate morte dietro una parete di cartongesso all'interno di un congelatore in un appartamento a Innsbruck, in Austria. Due sospetti, un cittadino austriaco di 55 anni e il fratello di due anni più giovane, erano già stati arrestati a giugno. I due non hanno confessato.

Le indagini da oltre un anno, i sospettati e le ammissioni

Sulla scomparsa della cittadina siriana e della figlia la Polizia Criminale (Lka) del Tirolo indagava da oltre un anno, sotto la direzione della Procura di Innsbruck, per il sospetto di duplice omicidio. Il ritrovamento, annunciato oggi dal direttore della polizia statale Helmut Tomac, la capo di Lka Katja Tersch, e Hansjorg Mayr, dell'ufficio del pubblico ministero di Innsbruck, è avvenuto venerdì.

I due uomini - sospettati da tempo di essere collegati alla scomparsa delle donne, sparite da Innsbruck nel luglio dello scorso anno - sono stati arrestati prima che i corpi venissero effettivamente trovati e sono detenuti rispettivamente nelle prigioni di Innsbruck e Salisburgo. La scomparsa della madre e della figlia era stata segnalata dal cugino della donna, residente in Germania. Successivamente, il 55enne, ora indagato, collega di lavoro della 34enne e a lei legato da una relazione, aveva riferito che la donna era partita con la figlia per un lungo viaggio. La sua carta bancomat era poi risultata utilizzata più volte all'estero.

Le circostanze non apparivano però chiare e le indagini sono continuate anche a livello internazionale. Finché i sospetti contro il 55enne hanno trovato conferma. La carta Atm probabilmente era stata usata da suo fratello. Poi sono arrivate le ammissioni: pochi giorni fa, il 12 novembre, quella di un incidente, mai quella di aver agito con l'intento di uccidere, e quella relativa all'occultamento. I corpi delle due vittime erano stati nascosti con grande attenzione, motivo per cui non erano stati trovati durante le precedenti perquisizioni domiciliari.