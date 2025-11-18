Nuova tratta Wizz Air, collegherà Lamezia con capitale europea

Un nuovo volo Wizz Air collegherà Lamezia Terme con una capitale europea.

Dal 30 aprile 2026, infatti, la compagnia avvierà il volo tra l'aeroporto lametino e Budapest, capitale dell'Ungheria, che ospita la sede centrale di Wizz Air.

MichelinLo hanno annunciato Wizz Air e la Sacal, la società di gestione dell'Aeroporto di Lamezia.

La nuova rotta avrà una frequenza di tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato con tariffe a partire da 29,99 euro.

Il servizio sarà operato con l'Airbus A321neo, che offre un minor consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato.

L'annuncio della nuova rotta arriva a pochi giorni dal debutto del collegamento Lamezia Terme-Bratislava, operato ogni lunedì e venerdì, e si inserisce nel più ampio potenziamento dell'offerta Wizz Air sul territorio. La compagnia aerea e Sacal hanno infatti recentemente annunciato anche i nuovi voli Lamezia Terme-Sofia, disponibili dal 31 marzo 2026 con due frequenze settimanali il martedì e il sabato, e Lamezia Terme-Katowice, che prenderà il via nella stessa data con tre collegamenti settimanali il martedì, giovedì e sabato.

"Siamo entusiasti - afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - di aggiungere Budapest al nostro network da Lamezia Terme. L'avvio di questa rotta trisettimanale non è solo un'espansione, ma una riprova della fiducia che riponiamo nel mercato calabrese e del nostro ruolo di connettori tra l'Italia e l'Europa. L'apertura del volo diretto verso la capitale ungherese rafforza la nostra presenza strategica nel sud Italia e nel principale scalo calabrese. Con questo nuovo collegamento, raggiungiamo un totale di 4 rotte attive da Lamezia Terme, la conferma della grande collaborazione esistente con questo aeroporto e con Sacal. Continuare a investire nel Sud Italia ci permette di offrire ai nostri passeggeri sempre più opzioni di viaggio convenienti e accessibili".

"Accogliamo con grande entusiasmo - afferma Marco Franchini, amministratore unico di Sacal - l'annuncio della nuova rotta per Budapest, che, insieme ai collegamenti per Sofia e Katowice, sarà operativa nella prossima Summer '26, affiancandosi a Bratislava, già attiva sullo scalo lametino dal 14 novembre.

Questa scelta testimonia la volontà di Wizz Air di rafforzare la propria presenza sull'intero sistema aeroportuale calabrese, investendo con continuità e lungimiranza in una regione dalle straordinarie potenzialità. Si apre così una nuova fase di crescita che valorizza gli aeroporti calabresi e amplia le opportunità di mobilità, turismo e sviluppo economico per l'intero territorio. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine al vettore per la fiducia rinnovata e per la visione condivisa. Accogliamo queste nuove rotte con entusiasmo, con la convinzione che insieme potremo costruire un futuro di connessioni sempre più ricco, dinamico e capace di raccontare al mondo la vitalità e la bellezza della Calabria".