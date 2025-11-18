La scomparsa di Italo Basso a Floridia, ecco il ricordo dell'ex sindaco Ortisi

L'ex parlamentare all'Ars ed ex sindaco di Floridia, Egidio Ortisi, ha tracciato sul suo profilo Facebok, i suoi rapporti con l'avvocato Italo Basso, scomparso ieri sera nella sua abitazione floridiana. Ortisi scrive: "Per dieci anni,abitò,con la sua famiglia,al terzo piano del condominio di via Milano, proprio sopra il nostro appartamento, allocato al secondo piano.

Durante una delle riunioni di condominio, mi insegnò il concetto giuridico della proporzionalita' tra offesa e difesa. Mi affidò,da educare,le figlie Adelaide e Lucia,e,scherzando,quando ci incontravamo,la mattina,nel cortile,mi diceva che,dopo avergli rovinato le prime due figliole, non mi avrebbe permesso di farlo anche con Alessandra!

Mi corteggio',per farmi entrare in Politica e non si capacitò mai del mio sodalizio con P.S. Qualche anno dopo,dovetti dargli ragione.

Nel 1993, per l'elezione diretta a Sindaco,sostenne Anna Sarnataro contro di me.

Nel 2007,mi appoggiò con una lista, afferente alla CISL, subendo una mortificazione da tanta gente, che aveva beneficiato dei suoi buoni uffici.

In quella occasione, mi trascinò a processione,dietro il fercolo di Santa Lucia.

Dopo,ci incontravamo nell'edicola del signor Forte. Al mio saluto,sempre deferente,rispondeva con un sorriso, che sapeva di affetto e stima.

Quando s'incazzava, gridava con una voce talmente possente,da fare tremare i muri dell'intero condominio.

L'avv. ITALO BASSO,tutto casa e lavoro,non è stato mai sfiorato dal benché minimo dubbio sulla Sua onestà e correttezza. Eppure ha frequentato la Politica per quaranta anni,rivestendo cariche molto importanti.

Nella professione,si faceva valere, per lo studio e la personalità ma non prevaricò mai su nessuno.

Non l'ho visto mai bighellonare. Mai.Lavorava quindici ore al giorno e gli intervalli li dedicava alla famigiia.

Con la Sua dipartita,lascia un vuoto incolmabile in tutti i familiari, che lo adoravano,come ebbi a notare,incontrandolo a Villa del Casale,quando,con tutti i Suoi, festeggiò, felice,i novanta anni.

Alla dolce signora, sempre gentile, ad Adelaide, Luciuzza ed Alessandra, con i mariti,Volante, Maiorca e Amenta , vada l'abbraccio affettuoso mio e di Maria, con la raccomandazione di continuare ad essere i gioielli di cotante Papà.

Ma lascia un grande vuoto anche nella nostra Comunità, orfana di un Politico onesto, di un professionista competente,di un Uomo eccezionale nel suo senso dell'equilibrio.

P.s.:non verrò al funerale, perché impossibilitato fisicamente.