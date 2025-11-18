Molesta e pretende denaro da una donna: arrestato nel Crotonese

Un 73enne è stato arrestato dai carabinieri di Belvedere Spinello perché ritenuto responsabile di reiterati atti persecutori.

L'anziano, secondo l'accusa, si è presentato sotto l'abitazione della vittima e, con atteggiamento intimidatorio, avrebbe preteso la consegna di una somma di denaro.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo era già stato destinatario in passato di un provvedimento di ammonimento emesso dal questore, segnale, per gli investigatori, della pericolosità della sua condotta e della persistenza delle pressioni esercitate sulla persona offesa.

Nonostante la misura preventiva, infatti, il 73enne, secondo l'accusa, avrebbe continuato a esercitare comportamenti molesti e minacciosi anche nei confronti di altri membri della famiglia della vittima, culminati nell'intervento dei militari dell'Arma.

Al termine delle formalità, l'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Crotone a disposizione dell'autorità giudiziaria.